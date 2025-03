Homem Ã© preso apÃ³s agredir mulher e filha com facÃ£o em Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (25)um homem após ele agredir sua mulher e filha com golpes de facão, em um caso de violência doméstica no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O suspeito, que resistiu à prisão e investiu contra os policiais, foi contido e encaminhado para avaliação médica, assim como as vítimas, que apresentaram ferimentos.



De acordo com as informações, a mulher e sua filha foram atacadas pelo padrasto, que estava armado. Ao chegar no local, os policiais foram abordados pela vítima, que indicou a residência do agressor e informou que ele ainda estava no imóvel. Durante a abordagem, o homem tentou resistir, o que resultou em um confronto com os policiais. Um dos agentes sofreu um ferimento no nariz. Após ser contido, o agressor foi levado ao pronto-socorro, assim como a vítima, que tinha escoriações. O caso segue em investigação.

