Homem é preso após ameaçar ex-mulher e família em Aquidauana

Arquivo, O Pantaneiro

Na tarde de terça-feira (26), um homem de 45 anos foi preso em Aquidauana após ameaçar de morte sua ex-companheira, filha e netos, além de danificar sua tornozeleira eletrônica.

O caso ocorreu na rua Timotio Ribeiro Proença, onde a vítima, de 44 anos, relatou à Polícia Militar que seu ex-companheiro, não aceitava a separação e havia saído recentemente do presídio.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem se dirigiu até a casa da ex armado com uma faca e, após cortar a tornozeleira eletrônica, ameaçou matar todos os presentes caso encontrasse algum homem na residência. Quando o autor retornou à casa, tentou agredir sua ex-companheira, filha e netos, mas foi impedido, e a família se trancou no imóvel e acionou a polícia.

A guarnição da Polícia Militar iniciou buscas pela cidade e, com o auxílio do sistema de monitoramento, localizou o autor na rua Antônio Graça. Durante a abordagem, o suspeito estava alterado e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de spray de pimenta para contê-lo. Ele foi algemado e proferiu palavrões contra os policiais durante a detenção.

Próximo ao local onde ele foi encontrado, a polícia ainda localizou um dispositivo eletrônico, aparentemente de monitoramento, que havia sido cortado, juntamente com um carregador.

O autor foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher, onde foram tomadas as providências legais. Vale ressaltar que, durante a prisão, Júnior apresentava escoriações no corpo e continuou a desrespeitar a guarnição, chutando o interior da viatura. A polícia segue investigando o caso.