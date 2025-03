Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil de Aquidauana prendeu um homem de 30 anos na tarde desta quarta-feira (26) após uma intensa perseguição pelas ruas do município. O suspeito, que estava sendo investigado por crimes de furto e receptação, além de ter um mandado de prisão em aberto, foi detido pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia.



A ação começou por volta das 15h, nas proximidades da rodoviária, quando os investigadores avistaram o suspeito e deram ordem para que ele fosse abordado. No entanto, ele desobedeceu à ordem e iniciou uma fuga, invadindo residências e estabelecimentos comerciais. Durante a fuga, o homem escalou muros e colidiu com um veículo particular ao atravessar uma via pública.



A perseguição continuou até que os policiais conseguiram interceptá-lo. O suspeito reagiu de forma agressiva, derrubando um dos investigadores, o que resultou no uso moderado da força para contê-lo.



O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência, desobediência, desacato e lesão corporal qualificada contra agente de segurança pública. Além disso, o mandado de prisão foi cumprido, e ele foi indiciado em dois inquéritos policiais relacionados a furtos de duas motocicletas, ocorridos entre o final de 2024 e o início de 2025.



A Polícia Civil reforçou a importância da colaboração da população para o esclarecimento de crimes e a identificação de suspeitos. Denúncias podem ser enviadas de forma sigilosa pelo WhatsApp (67) 9125-1566 à 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.

