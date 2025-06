Homem é preso após furtar bicicleta no centro de Aquidauana

Divulgação/ PM

Uma ação rápida da equipe da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de furto, na madrugada de domingo (1º), em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. A prisão ocorreu nas proximidades da Ponte Nova, após o suspeito ser flagrado circulando com uma bicicleta furtada horas antes.



Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima procurou os policiais ainda no sábado (31), relatando que sua bicicleta — uma Caloi verde clara, modelo Poti — havia sido levada do estacionamento de um mercado atacadista por volta das 18h30.



Durante patrulhamento na área central da cidade, a guarnição localizou um homem transitando pela Rua Teodoro Rondon com uma bicicleta que correspondia exatamente às características fornecidas pela vítima. Ao ser abordado e submetido à busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo.



Questionado sobre a procedência do veículo, o homem admitiu espontaneamente ter furtado a bicicleta no estabelecimento comercial. Diante da confissão, os policiais deram voz de prisão e informaram ao suspeito seus direitos constitucionais. A vítima foi então acionada para comparecer à Delegacia de Polícia Civil para reconhecimento e os demais trâmites legais.



Durante a abordagem, os policiais relataram que o indivíduo demonstrava sinais de tentativa de fuga, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio conduzido.



Além da bicicleta, também foram apreendidos com o autor uma carteira de bolso sem documentos pessoais e uma cédula de R$ 5,00. Todos os materiais, assim como o suspeito, foram entregues na delegacia para as devidas providências legais.



A rápida resposta da PM foi fundamental para a recuperação do bem e para a responsabilização do autor, reforçando a importância da denúncia e da vigilância comunitária no combate a pequenos crimes patrimoniais.

