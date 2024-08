Homem é preso após invadir a casa da ex e descumprir medida em Aquidauana

Divulgação

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana e da Delegacia de Bonito, prendeu R.R., de 35 anos, por descumprimento de uma medida protetiva de urgência. O fato aconteceu ontem (31).



De acordo com as investigações, no dia 06 de julho de 2024, às 18h, R.R. invadiu a residência de sua ex-companheira, mesmo com a medida protetiva em vigor.



Durante a invasão, ele agrediu o atual namorado da ex, que estava sentado no sofá, empurrou-o para fora da casa e o ameaçou de morte. Além disso, R.R. proferiu ofensas e ameaças contra sua ex-companheira, alegando que ela havia recebido outro homem em sua residência, o que, segundo ele, não era permitido.



Apesar da intervenção da Polícia Militar, que foi acionada pela mulher, R.R. conseguiu fugir no momento. Mais tarde, ele retornou à casa, reiterando as ameaças e os insultos, e novamente ameaçou matar a ex-companheira por ter outro homem em sua casa.



No dia seguinte, 07 de julho, R.R. voltou à residência, embora a vítima não estivesse presente. Ele ameaçou a filha do casal, afirmando que mataria a mãe e o atual namorado dela.



Em resposta, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva de R.R., o que foi autorizado pelo Poder Judiciário de Aquidauana. Apesar das buscas realizadas na cidade, R.R. não foi encontrado em Aquidauana.



A equipe de investigação da DAM, no entanto, descobriu que o homem estava trabalhando em Bonito. Com essa informação, foi solicitado apoio à Delegacia de Bonito, que conseguiu localizar e prender R.R.



O detido foi apresentado à Delegacia de Bonito e sua prisão foi formalmente comunicada ao Judiciário. R.R. permanecerá à disposição da justiça.