Homem é preso após invadir mercado e se esconder no telhado em Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante na madrugada de domingo (20), após invadir e furtar um supermercado localizado na rua Sete de Setembro, no bairro Princesa, em Aquidauana. A prisão ocorreu após uma ação conjunta de várias equipes da Polícia Militar, mobilizadas após alerta da empresa de monitoramento do local.



Segundo informações da PM, por volta da meia-noite, a central de monitoramento identificou a presença de uma pessoa dentro do estabelecimento, que já estava fechado. A Força Tática, com apoio do GETAM e da Rádio Patrulha, cercou o imóvel e acionou os responsáveis pelo mercado. Com o uso das imagens de segurança, os policiais conseguiram confirmar a presença do suspeito no interior do prédio.



Após uma varredura no imóvel, o suspeito foi localizado escondido no telhado, acessado por meio de uma escada nos fundos do prédio. Ao ser abordado, ele reagiu contra a equipe policial e precisou ser contido com o uso de um taser. Durante a tentativa de retirada do local, ele caiu de uma altura de aproximadamente dois metros, sofrendo escoriações leves.



Mesmo após a contenção inicial, o homem tentou fugir novamente e investiu contra os policiais, sendo mais uma vez imobilizado com uso de equipamento não letal. Durante a revista pessoal, foram encontrados com ele R$ 1.313,00 em dinheiro, divididos em cédulas de diversos valores.



O suspeito confessou que entrou no mercado pelo teto, aguardou a saída de clientes e funcionários e, em seguida, desceu pela escada para acessar a gaveta onde estava o dinheiro. Ele afirmou que pretendia usar o valor para comprar drogas e bebidas.



O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por furto qualificado mediante escalada, resistência e desobediência. Já conhecido no meio policial por diversos furtos, ele havia sido solto há cerca de 15 dias e voltou ao sistema prisional após a nova ocorrência.

