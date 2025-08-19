Homem é preso após invadir residência e furtar celular em Aquidauana

Caso aconteceu na rua Antônio Campelo, no bairro Serraria
Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar
Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (18) em Aquidauana, após invadir uma kitnet na rua Antônio Campelo, no bairro Serraria, e furtar um aparelho celular.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, de 48 anos, relatou que o suspeito entrou no imóvel por volta das 15h, pulando o muro e acessando a varanda. No momento da invasão, a mulher estava no banheiro e sua filha dormia em um dos cômodos. O autor levou um celular e um carregador, ambos recém-adquiridos.
Imagens do circuito de monitoramento registraram a ação e foram repassadas à equipe do Canil da Polícia Militar. As gravações mostraram o suspeito fugindo em uma bicicleta rosa modelo Monarch, com características específicas.
Durante diligências, os policiais localizaram o homem na rua Antônio Nogueira, próximo à AABB, com uma bicicleta idêntica à registrada nas imagens. Na abordagem, ele negou envolvimento, mas o reconhecimento pelas imagens confirmou a autoria. Na sequência, a Polícia encontrou, em uma residência no bairro São Francisco, roupas e acessórios usados durante o furto.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. Segundo a PM, ele é suspeito de envolvimento em outros furtos praticados em Aquidauana com o mesmo modo de agir.
