Homem é preso após ser pego dirigindo embriagado no centro de Aquidauana

Veículo abordado pela Polícia Militar / Divulgação

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante após ele "fugir" da polícia, no cruzamento das Ruas Teodoro Rondon com a Cândido do Mariano, região central de Aquidauana.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia notou que ele estava fazendo direção perigosa quando resolveu aborda-lo, mesmo com os sinais luminosos o homem não obedecia a ordem de parada e empreendeu fuga.

A "perseguição só acabou no momento em que o autor perdeu o controle da direção e trompou no meio fio, fazendo com que a roda entortasse.

Durante a abordagem ele disse ter bebido cervejas em um bingo onde estava, o bafometro apontou 0,81 mg na contraprova 0,61 mg o que apontava embriaguez, ele foi encaminhado para a delegacia.