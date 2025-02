Homem é preso com armas e por agredir a esposa em Aquidauana

Policia Militar de Aquidauana

Um homem, de 42 anos, foi preso por violência doméstica e por posse ilegal de armas de fogo, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (14), por uma equipe do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) do 7° BPM.

Segundo relatos, o autor chegou embriagado à residência e, após uma discussão, tentou agredir sua companheira.

A vítima conseguiu imobilizá-lo com a ajuda da irmã, que acionou a polícia. Durante a tentativa de se desvencilhar, o agressor mordeu as vítimas e rasgou suas roupas.

Para se defender, uma delas utilizou um pedaço de madeira, atingindo o homem na cabeça.

Os policiais, ao chegarem ao local, encontraram duas armas de fogo na residência: um revólver calibre .357, carregado com munições, e uma pistola calibre 7.65, além de diversas munições de calibres variados.

A vítima relatou que as agressões vinham ocorrendo há aproximadamente um ano e expressou o desejo de solicitar uma medida protetiva contra o autor.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.