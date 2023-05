Homem é preso com carro roubado em Aquidauana

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / Divulgação Policia Civil

Um homem de 54 anos foi preso na noite de domingo, dia 28, com um veículo com registro de roubo. Ele foi flagrado com o carro no município de Aquidauana.

O condutor apresentou a versão de que teria comprado o veículo por R$ 1.000 e mais uma moto trocada. Ele apresentou a nota fiscal.

A Polícia Militar, que havia feito a abordagem, contou que o carro era roubado na cidade de Campo Grande. O homem disse ainda que deveria desconfiar pelo valor baixo que pagou no carro.

O suspeito foi conduzido a delegacia da cidade por receptação.