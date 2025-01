Homem é preso com duas armas de fogo em bar de Aquidauana

Um homem de 41 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, em um bar no bairro Nova Aquidauana, na noite de ontem (21).



De acordo com informações policiais, o homem mora na Vila Mariana, em Anastácio. Ele estava com mais duas pessoas em um bar, na cidade vizinha.



Policiais militares do GETAM (Grupamento Especial Tático de Motos) faziam rondas pela cidade, quando se aproximaram do local. O suspeito abaixou e tentou esconder o rosto.



A atitude levantou suspeita e por isso, os policiais fizeram revista pessoal. Foi encontrado o documento de um Honda Civic na propriedade do homem.



Na vistoria, duas armas com munições foram encontradas: um calibre 32 e uma pistola.



O homem não tinha porte das armas e disse que andava com elas para sua defesa.



Ele foi encaminhado à delegacia e preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.