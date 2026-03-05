Acessibilidade

05 de MarÃ§o de 2026 • 20:14

ViolÃªncia domÃ©stica

Homem Ã© preso em Aquidauana apÃ³s ameaÃ§ar companheira com bastÃ£o e faca

VÃ­tima relatou que agressor se torna violento quando ingere bebida alcoÃ³lica; objetos foram apreendidos e entregues na delegacia

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 05/03/2026 Ã s 17:16

Objetos apreendidos pela polÃ­cia em casa de vÃ­tima de violÃªncia domÃ©stica / DivulgaÃ§Ã£o

Na noite de quinta-feira (5), uma equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Cristovão III, em Aquidauana. A solicitante relatou que seu companheiro, em contexto de consumo de bebida alcoólica, tornou-se agressivo e passou a ameaçá-la de morte.

A vítima autorizou a entrada dos agentes na residência. No interior do imóvel, o homem foi encontrado com um objeto de madeira parcialmente envolvido por arame farpado. Após ser orientado a largar o objeto, ele obedeceu, mas tentou pegar uma faca, sendo contido pela equipe. Durante a contenção, ele sofreu escoriações leves no queixo e no tórax.

Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, junto com os objetos apreendidos. A vítima, que não apresentava lesões, acompanhou o procedimento e solicitou medidas protetivas de urgência, além de relatar ter sido alvo de insultos por parte do agressor.

