Homem Ã© preso em Aquidauana apÃ³s ameaÃ§ar companheira com bastÃ£o e faca

VÃtima relatou que agressor se torna violento quando ingere bebida alcoÃ³lica; objetos foram apreendidos e entregues na delegacia
Objetos apreendidos pela polÃcia em casa de vÃtima de violÃªncia domÃ©stica / DivulgaÃ§Ã£o
Na noite de quinta-feira (5), uma equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Cristovão III, em Aquidauana. A solicitante relatou que seu companheiro, em contexto de consumo de bebida alcoólica, tornou-se agressivo e passou a ameaçá-la de morte.
A vítima autorizou a entrada dos agentes na residência. No interior do imóvel, o homem foi encontrado com um objeto de madeira parcialmente envolvido por arame farpado. Após ser orientado a largar o objeto, ele obedeceu, mas tentou pegar uma faca, sendo contido pela equipe. Durante a contenção, ele sofreu escoriações leves no queixo e no tórax.
Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, junto com os objetos apreendidos. A vítima, que não apresentava lesões, acompanhou o procedimento e solicitou medidas protetivas de urgência, além de relatar ter sido alvo de insultos por parte do agressor.
