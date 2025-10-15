Homem é preso em Aquidauana por condenação de estupro de vulnerável

O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná
Divulgação/ Polícia Civil
A 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana prendeu, na segunda-feira (13), um homem de 34 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná, por meio do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Ponta Grossa.
O homem possui condenação definitiva com pena de nove anos, sete meses e um dia de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.
Após diligências realizadas pela equipe de investigações, o condenado foi localizado em Aquidauana, preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
