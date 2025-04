Homem é preso em flagrante após invadir CAPS e furtar televisores em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite do último domingo (13) após invadir o prédio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), localizado na Rua Giovanni Toscano de Brito, no Bairro Alto, em Aquidauana (MS). Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança enquanto furtava dois televisores da unidade.



O crime ocorreu por volta das 23h, quando o sistema de alarme do prédio, monitorado pela empresa MG Alarmes, foi acionado. O agente de monitoramento se deslocou até o local e encontrou o portão lateral danificado. O suspeito foi localizado no pátio da unidade, portando um molho de chaves, que permitiu acesso a diversas salas, incluindo a da secretaria.



De acordo com imagens de segurança, o indivíduo retirou um dos televisores por volta da 1h da madrugada e, em seguida, deixou o local com o segundo aparelho enrolado em uma coberta. O caso foi comunicado à guarnição do Grupo Tático Motorizado (Getam), do 7º Batalhão de Polícia Militar, que se dirigiu ao local e efetuou a prisão.



Conforme o boletim de ocorrência, o homem tentou fugir diversas vezes e precisou ser algemado. Ele foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, com escoriações na perna direita, supostamente causadas ao pular o muro durante a tentativa de fuga.



Durante a revista na delegacia, foi encontrada uma chave adicional do CAPS no bolso do suspeito. A autoridade policial de plantão, delegada Isabela Sentinela, autuou o homem por furto qualificado, com destruição ou rompimento de obstáculo, e o manteve preso à disposição da Justiça.



Segundo informações da polícia, o indivíduo já teria procurado atendimento no CAPS anteriormente, devido ao uso excessivo de álcool.

