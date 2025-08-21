Homem é preso em flagrante por furto em estabelecimento comercial em Aquidauana

Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após furtar um pacote de bombons de um estabelecimento comercial no centro de Aquidauana. O caso ocorreu por volta do meio-dia desta terça-feira (19).



De acordo com a PM, as equipes foram acionadas após a denúncia de furto em uma loja. Com base nas imagens das câmeras de monitoramento, o suspeito foi identificado usando jaqueta preta e bermuda branca. Durante diligências, ele foi localizado na rua Manoel Aureliano da Costa, próximo ao Campo Baixadão, e abordado pelos policiais.



Durante a revista, o homem confessou a prática do furto, relatando que havia levado um pacote de bombons de aproximadamente um quilo, mas não informou onde teria escondido o produto.



Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo delegado Luís Fernando Domingos Mesquita com base no artigo 155 do Código Penal. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

