Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na madrugada de domingo (31), no Bairro Alto, em Aquidauana.

A ocorrência ocorreu na Rua 13 de Junho, por volta das 3h, quando a Polícia Militar foi acionada pela central de operações para atender a uma denúncia de violência no domicílio.

Conforme relato da vítima, uma mulher de 26 anos que convive maritalmente com o agressor há aproximadamente nove meses, a situação começou durante o consumo de bebidas alcoólicas. Ela informou que, sem motivo, o companheiro passou a agredi-la com tapas no rosto e chutes. Em meio à confusão, o homem teria se ausentado da sala, entrado no interior da residência e pego uma faca, passando a fazer ameaças tanto à vítima quanto à proprietária da casa e à amiga que estava no local.

Segundo a vítima, as agressões são recorrentes. Diante da gravidade, ela disse que há necessidade de representar contra ele por violência doméstica. A equipe policial passou a buscar o autor, que acabou localizado no interior da casa pelo pai dele, que informou onde o filho se encontrava.

O indivíduo foi preso em flagrante por ameaça e vias de fato, com sinais de intoxicação alcoólica. Ele foi encaminhado à primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.

