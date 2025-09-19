Homem é preso enquanto desmontava moto em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

A Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu, na manhã de segunda-feira (15), um homem de 37 anos que estava desmontando uma motocicleta em um terreno abandonado no bairro São Francisco, em Aquidauana.

Ao perceber a chegada da equipe policial, o suspeito tentou fugir, mas foi detido.

Durante a checagem, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

