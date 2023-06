Aquidauana: Homem é preso pela PM após furta motocicleta através da "ligação direta"

Motociclista é preso em flagrante delito pela Polícia Militar com moto furtada após fazer ligação direta no veículo. O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 24, no cruzamento das Ruas Pandiá Calógeras e Estevão Alves Correa, em Aquidauana

No primeiro momento a PM realizou o acompanhamento com o objetivo de cessar a ação do motociclista, tendo em vista o perigo eminente que as manobras que ele fazia poderia causar.

Questionado sobre a moto, o homem disse ter emprestado de sua vizinha. Contudo, a motocicleta estava funcionando sem a chave de ignição, motivo que levantou questionamentos sobre a versão apresentada.

Quando questionado novamente, entregou que a havia furtado. No farol foi encontrado um mecanismo que faz com que a motocicleta seja ligada sem a utilização de chaves, popularmente conhecido como "ligação direta"

Após isso ele foi encaminhado para a delegacia do município juntamente com a motocicleta para maiores esclarecimentos dos fatos.