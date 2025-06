Homem é preso por ameaçar ex-companheira em Aquidauana

Ilustrativa / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Um homem foi preso na noite de sábado (31) após descumprir medida protetiva de urgência e ameaçar sua ex-companheira no bairro Vila Trindade, em Aquidauana. A ação mobilizou equipes da Polícia Militar, que foram acionadas via Copom por volta das 20h45.

Segundo o registro policial, a vítima relatou que o ex-companheiro compareceu à sua residência e passou a agredir verbalmente, proferindo ameaças e causando danos materiais. Ele teria chutado a porta, quebrado um varal e feito ofensas com palavras de baixo calão, além de ameaçá-la diretamente ao dizer: “chamou a polícia para mim, você vai me pagar”.

A vítima informou ainda que possui medida protetiva vigente contra o agressor, embora não tenha apresentado documentação no momento da ocorrência. As características do suspeito foram repassadas aos policiais, que iniciaram buscas pela região.

Durante as diligências, a equipe policial localizou um homem com as vestimentas descritas pela vítima. No momento da abordagem, o suspeito desobedeceu às ordens e tentou fugir. Encurralado, ele investiu contra os policiais, o que exigiu o uso de força física para contê-lo. Na ação, um dos militares sofreu cortes na mão esquerda, enquanto o suspeito teve escoriações no lábio.

Diante da resistência e da ameaça registrada, o indivíduo foi algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foi autuado por descumprimento de medida protetiva, ameaça, resistência e desobediência.

