Homem é preso por deixar companheira em cárcere privado em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Um homem de 20 anos foi preso em flagra te na tarde de ontem (24), por manter a companheira em cárcere privado desde a última sexta-feira (19/09).

Segundo apurado, a mulher vinha sendo vítima de constantes agressões físicas e verbais ao longo do relacionamento, além de sofrer ameaças frequentes com armas de fogo e faca.

Desde sexta-feira (19), o investigado restringiu o contato dela com familiares, chegando a esconder o celular e mantê-la trancada em casa durante todo o final de semana. Ainda, no mesmo dia, o autor teria desferido um soco em seu olho, resultando em lesões visíveis.

A situação despertou a preocupação da família, que estranhou a ausência de comunicação. A irmã chegou a ligar para o suspeito, ocasião em que ele tentou obrigar a companheira a afirmar que estava tudo bem.

Na tarde de quarta-feira (24), a vítima conseguiu reconquistar a confiança do autor, que deixou a porta destrancada.

Aproveitando a oportunidade, ela escapou quando ele saiu para trabalhar e procurou abrigo na casa da mãe, momento em que foi possível acionar a Polícia Civil.

Durante os dias em que permaneceu privada de liberdade, relatou ter se submetido às exigências do companheiro por medo de ser morta, pois conhecia o potencial de violência dele.

Diante da gravidade dos fatos, o homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Mulher de Aquidauana, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que situações de violência doméstica devem ser denunciadas imediatamente.