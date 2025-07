Homem é preso por invadir casa da ex-companheira em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Um homem de 21 anos foi preso na madrugada de terça-feira (15) por descumprimento de Medida Protetiva de Urgência no Centro de Aquidauana. Segundo a Polícia Militar, o suspeito invadiu o quintal da residência da ex-companheira, de 22 anos, ao pular o muro e tentou abrir a porta do imóvel, desrespeitando a ordem judicial que o impedia de se aproximar da vítima.



A mulher acionou o 7º Batalhão de Polícia Militar, que rapidamente atendeu à ocorrência e, após colher as informações, realizou buscas pela região. O suspeito foi localizado nas proximidades da casa e detido em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. A vítima também foi encaminhada à unidade para registro formal da ocorrência.



O caso será investigado pela Polícia Civil e pode resultar no agravamento das sanções impostas ao autor, conforme prevê a Lei Maria da Penha em situações de violação de medidas protetivas.

