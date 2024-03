Homem é preso por dirigir bêbado na Avenida Pantaneta

Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante ontem (3) por dirigir bêbado na Avenida Pantaneta em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, nas imediações da rotatória da avenida, a polícia avistou um automóvel transitando pela via em zigue-zague.

Após a realização da abordagem, o condutor apresentava notórios sinais de embriaguez alcoólica, contudo, ele recusou fazer o teste do bafômetro.

Diante da recusa, foi elaborado um termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora. O indivíduo relatou ter iniciado o consumo de bebidas alcoólicas, especificamente cerveja, por volta das 2h da manhã.

No interior do veículo, foi encontrado um cooler contendo duas latas de cerveja lacradas, enquanto no porta-malas foi encontrada uma garrafa de vodca com metade de seu conteúdo, e no assoalho do banco do passageiro dianteiro, uma garrafa de cerveja vazia.

Diante dos fatos, o condutor foi conduzido até a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

As medidas administrativas de trânsito foram devidamente tomadas e houve a entrega do veículo ao Departamento de Trânsito de Aquidauana.