Homem é preso por embriaguez em Aquidauana

Um homem de 31 anos de idade foi preso pela polícia militar na noite de ontem, dia 26, após ser flagrado em visível estado de embriaguez alcoólica na condução de um veículo na via pública.

Ocorrência que levou também o cidadão à prisão foi atendida pela equipe de rádio patrulha do sétimo batalhão de polícia militar na cidade de Aquidauana. E tudo teve início quando a central de operações 190 recebeu uma ligação, onde um denunciante disse ter visto um carro parado assim no meio da rua lá no bairro Cidade Nova com uma pessoa que aparentava estar em visível estado de embriaguez alcoólica.

Dessa forma a guarnição de serviço foi ao local e encontrou realmente lá um cidadão e o veículo. E quando questionaram ele sobre o fato o homem assumiu ter consumido bebida alcoólica instantes antes.

O motorista recusou fazer o teste do bafómetro. Com isso então os policiais militares lavraram um documento previsto no código de trânsito brasileiro que possui os mesmos efeitos legais, onde foi apontado ali pelos PMs os sinais e os comportamentos do condutor atestando então a sua condição de embriaguez. Dessa forma então o autor foi preso e encaminhado a delegacia de polícia para as providências necessárias.