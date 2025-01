Homem é preso por estuprar e roubar adolescente em Aquidauana

PM's fizeram a prisão do bandido / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Uma adolescente que não teve a idade divulgada, foi estuprada e teve o celular roubado, por um homem que a seguiu na madrugada deste domingo (13), no Bairro Alto, em Aquidauana. O autor foi preso pela Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a menor ia se encontrar com o namorado e enquanto caminhava próximo ao cemitério municipal, notou que estava sendo seguida. Armado com uma faca, o homem a abordou, roubou o celular dela e cometeu violência sexual.

Ela conseguiu fugir e pediu ajuda ao namorado que a esperava. Os dois foram até uma base da Polícia Militar.

Com informações fornecidas pela vítima e pela localização do celular rastreado, os policiais identificaram o suspeito hospedado em um hotel na região. Durante a abordagem, o homem tentou fugir pelo telhado, mas foi contido pelos policiais. Com ele, foram encontrados o celular da vítima e a faca utilizada no crime.

Além disso, durante a verificação no sistema, foi constatado que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

.