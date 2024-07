Homem é preso por furtar malotes de supermercado em Aquidauana

Reprodução

A Polícia Civil prendeu ontem (9), o principal suspeito de furtar pelo menos seis malotes com dinheiro de um supermercado do Bairro Cidade Nova em Aquidauana.



Conforme divulgado pela polícia, a operação para localizar e prender o suspeito contou com a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana com apoio da Polícia Civil de Anastácio e DERF de Campo Grande.



O homem de 34 anos foi preso no Bairro Campo Nobre, na Capital. Com ele, os policiais aprenderam R$ 4 mil que seriam dos malotes do supermercado.



Ele ainda é apontado como o principal suspeito de ter praticado outro furto também em um mercado de Anastácio, em março deste ano.



A Polícia Civil apreendeu roupas e mochila que o autor usou quando praticou o crime.

A investigação também revelou que o suspeito possui um histórico de ferimento por arma de fogo, o que causou uma lesão em sua perna esquerda, corroborando com as imagens onde o suspeito aparece mancando. Após sua prisão, o individuo foi levado à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos, em Campo Grande para a adoção das medidas cabíveis.



O CASO



O individuo arrombou um supermercado localizado no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana, e levou cerca de 6 malotes com dinheiro. O fato aconteceu na madrugada de segunda-feira (8).



Conforme o boletim de ocorrência, ao chegar no local por volta das 5h, a equipe policial encontrou a sala onde são guardados os malotes de dinheiro e os sistemas de gravação das câmeras violada.



Segundo a vítima, que descobriu o furto ao abrir o estabelecimento, aproximadamente seis malotes contendo as vendas do último sábado e domingo, além do malote do início do expediente de segunda-feira, foram levados.



Além dos malotes, uma câmera de segurança e dois HDs contendo as gravações das câmeras do estabelecimento também foram levados.



A Polícia Militar foi chamada e orientou que o local fosse preservado até a chegada da perícia técnica, que está encarregada de coletar informações que podem ajudar a identificar os bandidos.