Homem é preso por furto de fios em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Na noite da última sexta-feira (28), um homem de 37 anos foi preso em flagrante no Bairro Serraria, em Aquidauana, após ser flagrado por uma equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) transportando fios de cobre em uma bicicleta.

Durante abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um alicate de corte, ferramenta comumente utilizada em furtos desse tipo.

Questionado, o homem admitiu ter subtraído os fios e revelou que pretendia trocá-los por entorpecentes.

Diante da confissão e do material apreendido, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A ação do 7º BPM integra o trabalho contínuo de combate aos crimes patrimoniais na região, especialmente furtos de fiação, que têm causado prejuízos a moradores e empresas locais.

