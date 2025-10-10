Homem é preso por furto e tráfico em Aquidauana

Divulgação/ PM

A Polícia Militar, por meio da guarnição do Getam, prendeu um homem suspeito de furto, tráfico de drogas e porte ilegal de munição em Aquidauana. O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (9), após o furto de um celular Samsung azul, que resultou em mensagens enviadas via WhatsApp à vítima e familiares, exigindo pagamento via Pix para devolução do aparelho.



Com base nas informações repassadas, os policiais localizaram o suspeito, já conhecido por denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante abordagem em frente à residência do homem, ele portava um celular com as mesmas características do furtado e um papelote de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 0,3 grama. O suspeito afirmou ser usuário de drogas e alegou ter comprado o aparelho há cerca de oito meses, mas a vítima reconheceu o telefone como sendo o dela.



A guarnição, com autorização da companheira do suspeito, realizou vistoria na residência e encontrou:



11 papelotes de cocaína (2,6 g) e duas trouxinhas de pasta base (10,1 g);



duas munições calibre .38 das marcas Aguila e Federal;



R$ 1.182,30 em espécie, escondidos sob o colchão;



dois celulares sem procedência, um Samsung vermelho e um Poco preto.



O imóvel está localizado ao lado de uma igreja e em frente a um projeto social que atende crianças do bairro. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, com apoio da guarnição RP-1, junto ao material apreendido.



O caso foi registrado como furto, porte ilegal de munição e tráfico de drogas.

