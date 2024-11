Homem é preso por furto e uso de tornozeleira desligada em Aquidauana

Divulgação/ PM

Um homem de 27 anos foi preso na noite de quarta-feira (13), suspeito de cometer furto, no Bairro Cristo Rei, em Aquidauana. Imagens de câmera de segurança flagraram o rapaz alguns dias antes pulando o muro do Cristo.

Conforme o boletim de ocorrência, durante patrulhamento no bairro, a polícia abordou uo suspeito que soltava fogos enquanto circulava de bicicleta pela via pública.



A equipe suspeitou da ação, principalmente pela proximidade com um ponto de venda de drogas, e iniciou uma revista no suspeito. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma variedade de itens, incluindo produtos alimentícios, de limpeza, perfumaria, fogos de artifício, cigarros, duas caixas de cerveja e uma quantia de R$ 88,40 em dinheiro.



Logo em seguida, uma mulher abordou a equipe informando que havia emprestado a bicicleta ao suspeito pela manhã, para que ele fizesse compras, mas o veículo não foi devolvido no horário combinado. Com a nota fiscal apresentada, a bicicleta foi devolvida à proprietária.



Durante a revista, a polícia notou que o homem usava uma tornozeleira eletrônica desligada, e ele confessou ter desativado o dispositivo para cometer furtos sem ser rastreado. Imagens de câmeras de segurança confirmaram que ele havia pulado o muro de uma residência no bairro na manhã do dia 11 de novembro, carregando objetos furtados.



Ao ser questionado sobre a procedência dos produtos, o suspeito inicialmente afirmou que os havia comprado, mas as etiquetas indicavam que os itens pertenciam a um mercado local.



Diante da evidência, ele admitiu ter furtado os produtos de um estabelecimento próximo. Com o apoio da Força Tática, os policiais conduziram o suspeito até o mercado, onde constataram que a porta dos fundos havia sido arrombada e o interior do estabelecimento estava revirado, com produtos espalhados pelo chão e uma das máquinas registradoras violada.



O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde responderá pelos crimes de furto e violação das condições de uso do monitoramento eletrônico.