Homem é preso por mandado judicial durante patrulhamento no Bairro Alto

Polícia Militar de Aquidauana / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Um homem de 26 anos foi detido na tarde de domingo (6) no bairro Alto, em Aquidauana, durante patrulhamento de rotina realizado por uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM).



De acordo com a PM, o suspeito foi abordado após apresentar atitude considerada suspeita. Durante a checagem no sistema, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele por desobediência a decisão judicial.



O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

