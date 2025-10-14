Acessibilidade

14 de Outubro de 2025 • 12:52

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Homem é preso por tentativa de feminicídio em Aquidauana

A prisão aconteceu em decorrência de uma tentativa de feminicídio registrada no último sábado

Da redação

Publicado em 14/10/2025 às 09:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Polícia Civil

Um homem de 38 anos foi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana na tarde de segunda-feira (13), em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido após representação feita pela delegada titular da unidade. A prisão aconteceu em decorrência de uma tentativa de feminicídio registrada no último sábado (11).

De acordo com as investigações, a vítima, de 35 anos, retornava para casa quando uma motocicleta com o farol apagado passou a segui-la. Ao parar em frente à residência, ela reconheceu o condutor como sendo o ex-companheiro, momento em que o homem sacou uma arma de fogo e passou a agredi-la fisicamente e verbalmente.

A mulher relatou que foi puxada pelos cabelos, empurrada ao chão e ameaçada de morte. Em seguida, o autor efetuou disparos em sua direção, mas a vítima conseguiu se esquivar e implorar pela própria vida. Uma vizinha que presenciou o ataque gritou pedindo que o agressor parasse, o que fez com que ele fugisse do local.

Após o crime, a equipe da Polícia Civil realizou diversas diligências para localizar o suspeito, sem sucesso inicial. Com o mandado de prisão expedido, o homem apresentou-se à delegacia nesta segunda-feira e foi preso, sendo encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta terça-feira

• Aquidauana terá dia com variação térmica e céu com nuvens

• Vigilância Sanitária de Aquidauana alerta sobre risco de bebidas com metanol

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidade

Prefeitura faz limpeza em Piraputanga e Camisão

Melhorias

Equipes executam serviços em estradas rurais de Aquidauana

Trânsito

Homem de 35 anos sofre acidente após tombar veículo em Corumbá

Semana começa com 42 vagas de emprego em Aquidauana

Semana começa com tempo instável em Aquidauana

Morre Seu Rubens, ícone do esporte em Aquidauana, aos 78 anos

Oportunidade

Semana começa com 42 vagas de emprego em Aquidauana

Publicidade

Clima

Semana começa com tempo instável em Aquidauana

ÚLTIMAS

Educação

Inep abre inscrições para médicos elaboradores de questões de provas

Interessado deve ter especialização e ser docente em curso de medicina

Polícia

Adolescente de 16 anos é apreendida suspeita de matar jovem em Naviraí

A investigação do caso segue em andamento

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo