Homem é preso por tentativa de feminicídio em Aquidauana

A prisão aconteceu em decorrência de uma tentativa de feminicídio registrada no último sábado
Divulgação/ Polícia Civil
Um homem de 38 anos foi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana na tarde de segunda-feira (13), em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido após representação feita pela delegada titular da unidade. A prisão aconteceu em decorrência de uma tentativa de feminicídio registrada no último sábado (11).
De acordo com as investigações, a vítima, de 35 anos, retornava para casa quando uma motocicleta com o farol apagado passou a segui-la. Ao parar em frente à residência, ela reconheceu o condutor como sendo o ex-companheiro, momento em que o homem sacou uma arma de fogo e passou a agredi-la fisicamente e verbalmente.
A mulher relatou que foi puxada pelos cabelos, empurrada ao chão e ameaçada de morte. Em seguida, o autor efetuou disparos em sua direção, mas a vítima conseguiu se esquivar e implorar pela própria vida. Uma vizinha que presenciou o ataque gritou pedindo que o agressor parasse, o que fez com que ele fugisse do local.
Após o crime, a equipe da Polícia Civil realizou diversas diligências para localizar o suspeito, sem sucesso inicial. Com o mandado de prisão expedido, o homem apresentou-se à delegacia nesta segunda-feira e foi preso, sendo encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
