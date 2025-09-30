Homem é preso por violência doméstica e embriaguez ao volante em Aquidauana

Delegacia de Aquidauana

Na madrugada de sábado (28), um homem de 26 anos foi preso por policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em Aquidauana, após agredir sua companheira e tentar fugir do local pilotando uma motocicleta sob efeito de álcool.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica envolvendo vias de fato. A vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, que havia ingerido bebida alcoólica antes do episódio.

Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou fugir em uma motocicleta, mas perdeu o controle do veículo e caiu. Ele não sofreu ferimentos graves. O teste do etilômetro apontou 0,52 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, índice que configura crime de embriaguez ao volante.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde responderá por violência doméstica e condução de veículo sob efeito de álcool. A vítima recebeu atendimento e foi orientada sobre as medidas protetivas disponíveis.