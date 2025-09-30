Acessibilidade

30 de Setembro de 2025 • 15:42

Cidade Nova

Homem é preso por violência doméstica em Aquidauana

Vítima de 25 anos foi agredida com socos e puxões de cabelo e apresentava lesões visíveis no rosto

Redação

Publicado em 30/09/2025 às 15:21

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Na madrugada de sábado (28), um homem de 44 anos foi preso por policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) após agredir sua companheira, de 25 anos, no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana.

Segundo informações da PM, a vítima relatou ter sido atacada com socos e puxões de cabelo durante uma discussão. A mulher apresentava ferimentos visíveis no rosto, o que confirmou a denúncia de agressão.

Após ser acionada, a equipe do 7º BPM compareceu ao local e realizou a detenção do suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações. A vítima foi orientada sobre os procedimentos de proteção previstos na Lei Maria da Penha.

