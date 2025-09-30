Homem é preso por violência doméstica em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Na madrugada de sábado (28), um homem de 44 anos foi preso por policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) após agredir sua companheira, de 25 anos, no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana.

Segundo informações da PM, a vítima relatou ter sido atacada com socos e puxões de cabelo durante uma discussão. A mulher apresentava ferimentos visíveis no rosto, o que confirmou a denúncia de agressão.

Após ser acionada, a equipe do 7º BPM compareceu ao local e realizou a detenção do suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações. A vítima foi orientada sobre os procedimentos de proteção previstos na Lei Maria da Penha.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!