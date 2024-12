Homem é preso suspeito de estuprar a enteada de 11 anos em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (18), no Bairro Nova Aquidauana, suspeito de estuprar a enteada de 9 anos.



Conforme apurado pelo jornal O Pantaneiro, a Polícia Militar foi chamada pela mãe da criança, uma mulher de 39 anos, que flagrou o marido no momento que abusava da menina.



No local, foi realizada a abordagem do suspeito, que apresentava forte odor etílico. Questionado, ele negou os fatos da denúncia.



A mãe da menina relatou que convive maritalmente com o suspeito há 6 anos, e que possui 2 filhos deste relacionamento e outros dois de um relacionamento anterior. A vítima dos abusos, de 11 anos, é uma das filhas do outro relacionamento.



Segundo a mãe das crianças, devido ao forte calor todos passaram a dormir no quarto do casal por conta do ar-condicionado. Contudo, ao acordar, por volta das 0h40, flagrou o suspeito na cama onde dormia o casal de filhos do relacionamento anterior.



Ao perceber que a mulher havia acordado o homem saltou rapidamente da cama e negou que estava fazendo algo com as crianças. Neste momento, a mulher percebeu que a vítima passou a chorar. A mãe então retirou a coberta que a criança estava e viu que a menina estava completamente nua.



Diante do flagrante, o homem tentou trancar a porta da residência no intuito de impedir que fosse realizado um pedido de socorro. Mas, a mulher conseguiu chamar a polícia.



Já na Delegacia de Polícia a vítima relatou que o padrasto já havia cometido anteriormente outros abusos.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito sendo ele encaminhado e apresentado a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.