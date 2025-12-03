Homem é socorrido após cair de torre de 22 metros em Aquidauana

Divulgação/ Bombeiros

Um homem de 51 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (2) após cair de uma torre de 22 metros de altura às margens da BR-262, em trecho conhecido como Portal do Peixe, antes do Sítio Ana Paula, em Aquidauana.



A equipe foi acionada para atender a ocorrência de queda acidental e encontrou a vítima consciente e orientada, porém com dores no tórax, pupilas anisocóricas, taquicardia e baixa saturação.



Os bombeiros iniciaram imediatamente as medidas de primeiros socorros, prestando estabilização e iniciando oxigenoterapia durante o atendimento. Em seguida, a vítima foi transportada ao pronto-socorro, onde permaneceu consciente e ficou sob cuidados da equipe médica.



A estrutura de onde o homem caiu é uma torre de antena de internet, segundo informações repassadas no local. A dinâmica da queda não foi detalhada.

