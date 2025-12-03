Acessibilidade

03 de Dezembro de 2025 • 12:48

Buscar

Últimas notícias
X
Ocorrência

Homem é socorrido após cair de torre de 22 metros em Aquidauana

A estrutura de onde o homem caiu é uma torre de antena de internet

Agência Brasil

Publicado em 03/12/2025 às 08:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Um homem de 51 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (2) após cair de uma torre de 22 metros de altura às margens da BR-262, em trecho conhecido como Portal do Peixe, antes do Sítio Ana Paula, em Aquidauana.

A equipe foi acionada para atender a ocorrência de queda acidental e encontrou a vítima consciente e orientada, porém com dores no tórax, pupilas anisocóricas, taquicardia e baixa saturação.

Os bombeiros iniciaram imediatamente as medidas de primeiros socorros, prestando estabilização e iniciando oxigenoterapia durante o atendimento. Em seguida, a vítima foi transportada ao pronto-socorro, onde permaneceu consciente e ficou sob cuidados da equipe médica.

A estrutura de onde o homem caiu é uma torre de antena de internet, segundo informações repassadas no local. A dinâmica da queda não foi detalhada.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Bombeiros iniciam Operação Alerta Vermelho 2025 com foco na prevenção de acidentes

• Ataque de abelhas mobiliza bombeiros em Aquidauana

• Bombeiros aplicam manobra para retirar mola de boca de criança em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Aquidauana é sede de Encontro de Apicultores do MS

Aquidauana

Defensoria pede anulação de eleição na Furna dos Baianos

Segurança

Operação Boas Festas 2025 será lançada amanhã em Aquidauana

Segurança

Aquidauana conhece oficialmente novo coordenador da Defesa Civil

Publicidade

Maturidade premiada

Aquidauana conquista medalha e acesso à elite estadual nos Jogos da Melhor Idade

ÚLTIMAS

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio oferecem 42 vagas de emprego nesta terça-feira

As chances abrangem diferentes níveis de escolaridade e setores, contemplando desde funções de atendimento e serviços até vagas no segmento produtivo e no campo

Educação

MPMS cobra busca ativa por crianças fora da escola em Bonito

A recomendação orienta a Prefeitura a identificar crianças de zero a cinco anos que não estejam matriculadas em creches ou pré-escolas, priorizando aquelas com mais de três anos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo