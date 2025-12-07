Homem engasga durante festa e é socorrido pelo SAMU em Aquidauana

Na tarde deste domingo (7), um homem de 37 anos foi socorrido às pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após se engasgar com um pedaço de carne durante uma confraternização no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. O caso ocorreu por volta das 14h11, quando populares levaram a vítima em um veículo particular na tentativa de agilizar o atendimento.

Segundo relatos de colegas que estavam na festa, o homem consumia um pedaço de carne quando começou a sufocar. Pessoas que presenciaram o engasgo tentaram realizar manobras de desobstrução das vias aéreas, mas sem sucesso. Diante da gravidade da situação, decidiram colocá-lo no carro e seguir em direção à Base do SAMU.

A equipe médica, ao ser acionada, deslocou-se rapidamente e interceptou o veículo nas proximidades do Salão Elite. No momento do encontro, a vítima apresentava quadro de obstrução total da via aérea, exigindo intervenção imediata dos profissionais.

Os socorristas realizaram o protocolo de desengasgo no local, conseguindo restabelecer a respiração do homem. Após estabilizado, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica e acompanhamento.

A rápida ação dos populares e do SAMU foi essencial para evitar um desfecho mais grave. Autoridades reforçam a importância de acionar imediatamente o serviço de emergência em casos de engasgo e destacam que, apesar de tentativas de ajuda serem comuns, manobras inadequadas podem agravar o quadro.

