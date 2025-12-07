Acessibilidade

08 de Dezembro de 2025 • 03:40

Aquidauana

Homem engasga durante festa e é socorrido pelo SAMU em Aquidauana

Acidente aconteceu com um pedaço de carne durante uma confraternização no bairro Santa Terezinha

Redação

Publicado em 07/12/2025 às 19:22

Atualizado em 07/12/2025 às 19:25

Na tarde deste domingo (7), um homem de 37 anos foi socorrido às pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após se engasgar com um pedaço de carne durante uma confraternização no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. O caso ocorreu por volta das 14h11, quando populares levaram a vítima em um veículo particular na tentativa de agilizar o atendimento.

Segundo relatos de colegas que estavam na festa, o homem consumia um pedaço de carne quando começou a sufocar. Pessoas que presenciaram o engasgo tentaram realizar manobras de desobstrução das vias aéreas, mas sem sucesso. Diante da gravidade da situação, decidiram colocá-lo no carro e seguir em direção à Base do SAMU.

A equipe médica, ao ser acionada, deslocou-se rapidamente e interceptou o veículo nas proximidades do Salão Elite. No momento do encontro, a vítima apresentava quadro de obstrução total da via aérea, exigindo intervenção imediata dos profissionais.

Os socorristas realizaram o protocolo de desengasgo no local, conseguindo restabelecer a respiração do homem. Após estabilizado, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica e acompanhamento.

A rápida ação dos populares e do SAMU foi essencial para evitar um desfecho mais grave. Autoridades reforçam a importância de acionar imediatamente o serviço de emergência em casos de engasgo e destacam que, apesar de tentativas de ajuda serem comuns, manobras inadequadas podem agravar o quadro.

Cidadania

Projeto Pelotão Esperança forma nova turma em cerimônia emocionante no 9º BECmb

