Homem fica em estado grave após cair de telhado em Aquidauana

Ilustrativa / Arquivo

Homem, de 46 anos, ficou em estado grave após cair de um telhado, uma altura de 3 metros, durante prestação de serviço em uma residência na Vila Trindade, em Aquidauana.



Por volta das 16h40 de ontem (26), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência na Rua Lourdes Nemer de Arruda.



A vítima foi encontrada caída no chão, consciente e desorientado, apresentava ferimento na cabeça com hemorragia ativa, otorragia (sangramento pelo ouvido), agitação psicomotora e vômito.



Ao constatar o quadro clínico do paciente (sinais e sintomas de TCE), os bombeiros realizaram o controle da hemorragia, as devidas imobilizações e o transportou ao Pronto Socorro de Aquidauana, deixando aos cuidados médicos.



Segundo as informações, a vítima estaria prestando serviço como autônomo no local.