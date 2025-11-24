Homem morre após ser atacado durante a madrugada no Centro de Aquidauana

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

A guarnição constatou que Ronaldo apresentava duas perfurações por faca no quadrante superior esquerdo do tórax. Os militares realizaram os primeiros socorros, administraram oxigênio durante o transporte e o encaminharam imediatamente ao Pronto-Socorro.

Um homem de 27 anos que foi atacado na madrugada de ontem (23) na Rua Teodoro Rondon, no Centro de Aquidauana, não resistiu aos ferimentos. Identificado até o momento apenas como Ronaldo, ele havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 3h20, após ser encontrado inconsciente e caído ao solo.

Apesar dos esforços da equipe de atendimento e dos cuidados médicos, Ronaldo não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias da agressão ainda não foram informadas. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!