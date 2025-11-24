Homem morre após ser atacado durante a madrugada no Centro de Aquidauana

Ocorrência foi registrada Rua Teodoro Rondon, no Centro de Aquidauana
Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação
Um homem de 27 anos que foi atacado na madrugada de ontem (23) na Rua Teodoro Rondon, no Centro de Aquidauana, não resistiu aos ferimentos. Identificado até o momento apenas como Ronaldo, ele havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 3h20, após ser encontrado inconsciente e caído ao solo.
A guarnição constatou que Ronaldo apresentava duas perfurações por faca no quadrante superior esquerdo do tórax. Os militares realizaram os primeiros socorros, administraram oxigênio durante o transporte e o encaminharam imediatamente ao Pronto-Socorro.
Apesar dos esforços da equipe de atendimento e dos cuidados médicos, Ronaldo não resistiu aos ferimentos.
As circunstâncias da agressão ainda não foram informadas. A Polícia Civil deve investigar o caso.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cidade
Aquidauana terá feriado com temperaturas elevadas e tempo firme
Simasul entrega uniformes à Banda Municipal e fortalece vínculos com Aquidauana
Aquidauana e PMA intensificam ações na Estação Ecológica Colorado
Tempo
Semana será marcada por altas temperaturas e baixa umidade
Cidades
Fundação da Cultura recebe inscrições até 28 de novembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS