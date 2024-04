Homem fica em estado grave após ter corpo queimado pela esposa

Divulgação

Homem de 46 anos, está em estado grave esperando ser transferido para um hospital de Campo Grande, depois de ter 37% do corpo queimado pela esposa de 44 anos, que jogou gasolina e ateou fogo no marido. O crime aconteceu no bairro Nova Aquidauana, na tarde de quinta-feira (11), em Aquidauana.



A mulher contou à polícia que o esposo trabalha em fazenda e está na cidade há dois dias. O casal começou a consumir bebidas alcoólicas e ele passou a acusa-la de traição.



Segundo o boletim de ocorrência, a mulher começou a discutir, momento em que o homem passou a desafia-la, dizendo que ela não teria coragem de pegar a gasolina do carro e atear fogo nele, passando a insistir nesta ação, momento em que a mulher foi até o veículo que estava no quintal e retirou um pouco de gasolina em um copo de alumínio, segundo ela aproximadamente dois dedos do liquido.



Ela jogou a gasolina no corpo do homem e disse que ele a incentivou a acender um isqueiro, o que ela fez. O homem teve 37% do corpo queimado, foi socorrido pelo SAMU e transportado para o Pronto Socorro Local. Entretanto, devido à gravidade do ferimento, ele foi entubado e aguarda vaga para ser transferido a hospital da Capital.



A mulher colaborou com a polícia, foi algemada e encaminhada à delegacia.