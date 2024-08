Homem fica ferido ao cair de moto em Aquidauana

Divulgação

Um homem de 36 anos ficou feriado depois de cair de uma motocicleta durante um acidente de trânsito em Aquidauana. O fato aconteceu na tarde de ontem (31), na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Aquidauana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um homem de 36 anos, caído no chão. A vítima estava consciente e orientada, apresentando ferimentos no joelho e no pé direito.

Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e, em seguida, encaminharam o homem para o Pronto Socorro para um atendimento médico mais detalhado.

Segundo informações fornecidas pela vítima, ele estava na garupa de uma motocicleta que sofreu um acidente e caiu.

O condutor da moto fugiu do local antes da chegada dos socorristas e a vítima não soube informar quem era o motorista.

As autoridades continuam a investigar o caso para identificar o condutor e esclarecer as circunstâncias do acidente.