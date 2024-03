O Pantaneiro

Homem, de 31 anos, ficou ferido ao se envolver em briga com mais duas pessoas, ao tentar separar duas mulheres que se estapeavam. O caso ocorreu às 17h de ontem (13), no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.



Segundo registro policial, o homem se envolveu em uma briga com outras duas pessoas, por tentar separar duas mulheres que se estapeavam no local.



A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima com ferimentos no olho, sendo que uma mulher estava com ferimento na cabeça e outro homem com lesões no rosto.



Devido aos ferimentos, a vítima foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros até o Pronto-Socorro local, para receber cuidados médicos. Os demais envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para as providências legais necessárias.