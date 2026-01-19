Acessibilidade

19 de Janeiro de 2026 • 11:49

Homem fica ferido após cair de veículo em movimento em Aquidauana

O caso foi registrado em uma via urbana do bairro Santa Terezinha

Da redação

Publicado em 19/01/2026 às 10:53

Viatura Corpo ded Bombeiros

Um homem de 36 anos ficou ferido após cair de um veículo em movimento na noite de sábado (17), por volta das 23h, em Aquidauana. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM).

O atendimento foi realizado em uma via urbana do bairro Santa Terezinha. No local, a guarnição encontrou a vítima, do sexo masculino, consciente, porém desorientada, apresentando ferimento corto-lacerante na região posterior esquerda da perna e no glúteo, com sangramento ativo.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de controle de hemorragia e, em seguida, efetuaram a imobilização da vítima. Após o atendimento pré-hospitalar, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

