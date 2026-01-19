Homem fica ferido após cair de veículo em movimento em Aquidauana

Viatura Corpo ded Bombeiros

Um homem de 36 anos ficou ferido após cair de um veículo em movimento na noite de sábado (17), por volta das 23h, em Aquidauana. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM).



O atendimento foi realizado em uma via urbana do bairro Santa Terezinha. No local, a guarnição encontrou a vítima, do sexo masculino, consciente, porém desorientada, apresentando ferimento corto-lacerante na região posterior esquerda da perna e no glúteo, com sangramento ativo.



Os bombeiros realizaram os procedimentos de controle de hemorragia e, em seguida, efetuaram a imobilização da vítima. Após o atendimento pré-hospitalar, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

