Homem fica ferido após levar capacetada de ex-mulher em bar

Um homem foi agredido a capacetadas pela ex-namorada, em um bar em Aquidauana.

Conforme boletim de ocorrência, o rapaz ficou com o braço lesionado.

No momento em que estava sendo agredido pela ex, a atual namorada dele, tentou golpeá-la com uma garrafa de cerveja, mas acabou errando e foi imobilizada pelos policiais, pois estava bastante alterada.

Diante dos fatos, a atual se desequilibrou, caiu e acabou com lesões nas costas. Como ela estava muito alterada, foi necessário o uso de algemas para conter as injustas agressões que a mesma lançava para a guarnição policial.

A Guarnição de Trânsito foi até o local em apoio, pois havia muitos populares no bar.

Foi necessário o acionamento dos Bombeiros.

O dono do bar, de 25 anos, informou que uma porta de vidro do teu estabelecimento foi danificada, decorrente da briga entre eles.

Diante dos fatos, as mulheres foram encaminhadas para delegacia.