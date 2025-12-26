Acessibilidade

26 de Dezembro de 2025 • 14:26

Ocorrência

Homem fica ferido após pisar em vidro na região central de Aquidauana

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar

Da redação

Publicado em 26/12/2025 às 11:58

Divulgação/ Bombeiros

Um homem ficou ferido após sofrer um corte no pé na madrugada desta sexta-feira (26), na região central de Aquidauana. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar / 3º Grupamento de Bombeiros Militar.

Ao chegar ao local, a equipe de resgate encontrou a vítima, sentada em uma cadeira no interior de um estabelecimento comercial. Ela apresentava um ferimento inciso no dedo hálux (dedão do pé), com hemorragia de intensidade moderada.

Segundo relato, o ferimento ocorreu de forma acidental após a vítima entrar em contato com um pedaço de vidro na via pública, enquanto caminhava descalça.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar, incluindo a contenção da hemorragia por meio de curativo compressivo. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficou sob cuidados da equipe médica de plantão.

O Corpo de Bombeiros Militar orienta a população a redobrar a atenção ao caminhar em vias públicas, principalmente durante o período noturno, para reduzir o risco de acidentes semelhantes.

