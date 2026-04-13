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Homem fica ferido após queda de bicicleta em Aquidauana

Caso aconteceu na Duque de Caxias, no bairro Alto.

Redação

Publicado em 13/04/2026 às 14:24

Atualizado em 13/04/2026 às 14:31

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Um homem de 28 anos ficou ferido após sofrer uma queda de bicicleta na noite deste domingo (12), em Aquidauana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, o acidente aconteceu por volta das 22h, na rua Duque de Caxias, no bairro Alto. A equipe foi acionada pelo telefone de emergência 193 e se deslocou até o local para prestar atendimento.

Ao chegarem, os bombeiros encontraram a vítima consciente e sentada. O homem apresentava um corte na região acima do olho direito e reclamava de dor na clavícula, com suspeita de fratura.

Durante o atendimento, os socorristas perceberam odor de bebida alcoólica, sendo confirmado pelo próprio homem que havia ingerido álcool antes da queda. Ele também apresentava sinais como pele fria, palidez e suor excessivo, embora seus sinais vitais estivessem estáveis.

Após os primeiros atendimentos, incluindo controle do sangramento e imobilização, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O caso serve de alerta para os riscos de conduzir qualquer tipo de veículo após o consumo de álcool, mesmo em situações aparentemente simples como o uso de bicicleta.

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