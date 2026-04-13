Homem fica ferido após queda de bicicleta em Aquidauana

Caso aconteceu na Duque de Caxias, no bairro Alto.
Um homem de 28 anos ficou ferido após sofrer uma queda de bicicleta na noite deste domingo (12), em Aquidauana.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, o acidente aconteceu por volta das 22h, na rua Duque de Caxias, no bairro Alto. A equipe foi acionada pelo telefone de emergência 193 e se deslocou até o local para prestar atendimento.
Ao chegarem, os bombeiros encontraram a vítima consciente e sentada. O homem apresentava um corte na região acima do olho direito e reclamava de dor na clavícula, com suspeita de fratura.
Durante o atendimento, os socorristas perceberam odor de bebida alcoólica, sendo confirmado pelo próprio homem que havia ingerido álcool antes da queda. Ele também apresentava sinais como pele fria, palidez e suor excessivo, embora seus sinais vitais estivessem estáveis.
Após os primeiros atendimentos, incluindo controle do sangramento e imobilização, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde permaneceu sob cuidados médicos.
O caso serve de alerta para os riscos de conduzir qualquer tipo de veículo após o consumo de álcool, mesmo em situações aparentemente simples como o uso de bicicleta.
Mercado de trabalho
Oportunidade
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Violência
Vítima de 18 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à UPA Guatós
Tributo
Medida evita bloqueios indevidos na emissão do CRLV-e devido a inconsistências entre sistemas da Sefaz e Detran-MS
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