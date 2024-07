Homem fica ferido em acidente na MS-170 em Aquidauana

Divulgação

Um homem de 46 anos ficou ferido e precisou ser hospitalizado após se envolver em um acidente de trânsito em Aquidauana. O caso aconteceu em um local de difícil acesso, na manhã de ontem (18), por volta das 11h, na MS-170, nas proximidades da colônia de férias local.



Conforme o Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, as equipes de resgate enfrentaram dificuldades de acesso, porém conseguiram alcançar a vítima, identificada como F. C., de 46 anos. Apesar do susto, o F. C. estava consciente e orientado, apresentando fratura em membro inferior esquerdo e escoriações no abdômen.

Trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros de Aquidauana - Divulgação

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros no local e realizaram o transporte imediato da vítima até o pronto-socorro de Aquidauana, onde foi entregue aos cuidados da equipe médica de plantão para avaliação e tratamento adicionais.



A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente e as possíveis causas que levaram ao ocorrido.