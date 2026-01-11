Homem fica ferido em colisÃ£o na regiÃ£o do Parque de ExposiÃ§Ãµes em Aquidauana

Caso aconteceu na Rua AntÃ´nio Campelo, em frente ao Parque de ExposiÃ§Ãµes, no bairro Aeroporto, em Aquidauana.
DivulgaÃ§Ã£o/Bombeiros de Aquidauana
Um homem de 47 anos ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na tarde de quarta-feira (18), na Rua Antônio Campelo, em frente ao Parque de Exposições, no bairro Aeroporto, em Aquidauana.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (2º SGBM/3º GBM), a ocorrência foi do tipo colisão transversal. No local, a vítima foi encontrada consciente e orientada, apresentando escoriações e edema no membro inferior esquerdo, além de relatar dor intensa.
Durante o atendimento, os militares verificaram que os sinais vitais estavam estáveis. A equipe realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, com imobilização em prancha rígida e uso de colar cervical.
Após o atendimento no local, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Estácio Muniz, onde permaneceu sob cuidados médicos.
A Polícia Militar foi informada sobre a ocorrência.
Quadro de pessoal
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AtenÃ§Ã£o
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Sorte
NÃºmeros sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60
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