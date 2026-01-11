Acessibilidade

19 de MarÃ§o de 2026 • 14:14

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
OcorrÃªncia

Homem fica ferido em colisÃ£o na regiÃ£o do Parque de ExposiÃ§Ãµes em Aquidauana

Caso aconteceu na Rua AntÃ´nio Campelo, em frente ao Parque de ExposiÃ§Ãµes, no bairro Aeroporto, em Aquidauana.

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 19/03/2026 Ã s 10:53

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

DivulgaÃ§Ã£o/Bombeiros de Aquidauana

Um homem de 47 anos ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na tarde de quarta-feira (18), na Rua Antônio Campelo, em frente ao Parque de Exposições, no bairro Aeroporto, em Aquidauana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (2º SGBM/3º GBM), a ocorrência foi do tipo colisão transversal. No local, a vítima foi encontrada consciente e orientada, apresentando escoriações e edema no membro inferior esquerdo, além de relatar dor intensa.

Durante o atendimento, os militares verificaram que os sinais vitais estavam estáveis. A equipe realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, com imobilização em prancha rígida e uso de colar cervical.

Após o atendimento no local, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Estácio Muniz, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A Polícia Militar foi informada sobre a ocorrência.

Leia TambÃ©m

â€¢ Carreta interdita acesso ao IFMS apÃ³s entrar por engano em Aquidauana

â€¢ Aquidauana oferece 20 vagas de emprego nesta quinta-feira

â€¢ Aquidauana pode ter chuva isolada nesta quinta-feira

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Clima

Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta quarta-feira

Infraestrutura

Prefeito e vereadores de Aquidauana defendem noÂ DNIT duplicaÃ§Ã£o da BR-262

Quadro de pessoal

PrefeitoÂ de Aquidauana empossa sete novos servidores aprovados em concurso pÃºblico

Concurso de 2023 com mais de 11 mil inscritos entra em fase final de convocaÃ§Ãµes

Infraestrutura

Prefeitura interdita trecho da BR-419 na Reta do Taboco apÃ³s identificar erosÃ£o no asfalto

Publicidade

Luto

Morre em Campo Grande o fotÃ³grafo e militar aposentado JosÃ© Nazaro da Silva, o Zequinha

ÃšLTIMAS

AtenÃ§Ã£o

Caixa comeÃ§a a pagar Bolsa FamÃ­lia de marÃ§o

Pagamento serÃ¡ unificado em localidades de nove estados

Sorte

TrÃªs apostas acertam a Mega-Sena e levam R$ 34,8 milhÃµes cada

NÃºmeros sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo