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Aquidauana

Homem fica gravemente ferido após ser arrastado sob carro por quase 1.600 metros

Vítima foi socorrida pelo Samu e transferida em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande

Redação O Pantaneiro

Publicado em 22/07/2026 às 09:50

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Homem foi arrastado por quase 1,6 quilômetro / Você Repórter/O Pantaneiro

Um homem ficou gravemente ferido após ser arrastado por um carro na noite desta terça-feira (21), no bairro Alto, em Aquidauana. O caso aconteceu por volta das 18h30, em circunstâncias ainda não esclarecidas, e mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Conforme informações recebidas através do canal Você Repórter, um motorista que trafegava atrás do veículo percebeu que havia algo sendo arrastado sob o automóvel. Pouco depois, uma mochila se desprendeu e ficou sobre a pista, mas o carro continuou em movimento.

Homem fica gravemente ferido após ser arrastado por carro em Aquidauana3

Ao chegar ao cruzamento das ruas dos Ferroviários e Antônio Nogueira, o homem que estava sob o veículo acabou se desprendendo, sendo encontrado gravemente ferido. Populares acionaram o Samu, que realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana.

Devido à gravidade dos ferimentos, o paciente precisou ser transferido - em vaga zero - para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações obtidas pelo O Pantaneiro, o homem teria sido arrastado por, aproximadamente, 1,6 quilômetro. As apurações preliminares também indicam que não houve atropelamento nem colisão envolvendo a vítima. A principal hipótese é de que, por razões ainda desconhecidas, o homem tenha permanecido sob o veículo sem que o motorista percebesse.

Ainda de acordo com informações obtidas pela reportagem, a vítima havia sido vista no fim da tarde sentada nas proximidades do veículo, com a sua mochila. O Pantaneiro segue acompanhando o caso.

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