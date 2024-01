Homem fica gravemente ferido em Aquidauana

Um acidente sábado por volta das 23h30m (30), movimentou equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.



Ocorrência foi registrada na Rua 13 de Junho com Rua Roberto Scaff no bairro Alto, onde um motociclista não identificado até momento sofreu uma queda de sua moto Honda XRE 300.



Segundo a equipe do SAMU, a vítima estava ao solo, em decúbito ventral (rosto ao chão) com dispositivo de segurança (capacete). Após sua avaliação, foi identificado ferimento na face, suspeita de traumatismo craniano, rebaixamento do nível de consciência e escoriações pelo corpo.



Após atendimento no local e estabilização do motociclista conforme protocolo de trauma, vítima foi encaminhada as preças ao Prono Socorro de Aquidauana onde ficou aos cuidados da equipe médica local.



Policia Militar foi acionada para medias cabíveis.