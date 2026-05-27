Homem fica preso em grade do portão ao tentar pular muro em Aquidauana

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na madrugada desta terça-feira (26), uma ocorrência de retirada de objeto preso ao corpo na Rua Teodoro Cafaro, no Bairro Alto, em Aquidauana.

As equipes foram acionadas para socorrer um homem de 53 anos que ficou preso na lança da grade do portão da própria residência após tentar pular o local por estar sem a chave.

No local, a vítima estava consciente e orientada, com a ferragem encravada na coxa esquerda. Para o resgate, os bombeiros utilizaram ferramenta de corte hidráulico para remover parte da grade.

Após os primeiros atendimentos e imobilização, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para atendimento médico.

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