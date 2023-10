Homem fillma ex-mulher na intimidade, posta e a agride

Divulgação

Nessa sexta-feira, 27, a violência de um ex-marido contra uma mulher foi parar na Delegacia de Aquidauana. O ex perseguiu a vítima, a filmou tendo relação sexual com outro homem, postou na rede social e ainda a agrediu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, era por volta das 3h quando a guarnição foi acionada para comparecer à Rua Carlos Camisão, no Bairro da Serraria em Aquidauana, a fim de averiguar um desentendimento familiar.

No local, uma mulher informou que mantinha um relacionamento com um indivíduo de 20 anos por mais de um ano, mas que aproximadamente um mês antes houve o rompimento do relacionamento.

No entanto, o suspeito continuava a frequentar a residência dela, por ter ciúmes. A briga teve início quando a mulher estava em um bar na avenida com alguns amigos, e notou a chegada do ex-marido acompanhado de um amigo. Não houve contato no local, e ela retornou para sua residência com outra pessoa, com quem estava se relacionando.

Ainda segundo informações do boletim ela foi surpreendida pelo indivíduo, que observou e gravou com o celular sua intimidade através da janela do banheiro. Em seguida, ele começou a bater na porta e tentou agredir o parceiro da mulher com socos, sendo contido por ela.

O parceiro fugiu para a rua, e o indivíduo tentou atropelá-lo de motocicleta. Após esse episódio, o ex-marido foi embora, e o parceiro da mulher pediu a um amigo que o levasse para casa.

A vítima viu que o suspeito havia postado o vídeo dela em um grupo de WhatsApp. Ela foi até a residência da mãe do indivíduo para tirar satisfações, iniciando uma discussão com ele e sua mãe. Nesse momento, a irmã do suspeito chegou, e a mulher partiu para a agressão contra todos os presentes. O homem a agrediu, causando escoriações em seu braço direito, perna esquerda e mão direita, além de danificar seu aparelho celular.

Ele ainda confirmou que foi à residência da mulher após vê-la indo embora com o parceiro e admitiu ter feito o vídeo e postado no grupo de WhatsApp, justificando sua ação pela raiva.

Ele negou a tentativa de atropelamento do parceiro e de ter agredido a mulher, alegando que apenas tentou contê-la para proteger sua mãe e irmã. No entanto, ele apresentava lesões no supercílio esquerdo, braço esquerdo e peito.

A vítima possui filmagens do ocorrido, assim como escoriações no rosto e braço. Ela foi ate à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. E disse também que houve danos em duas janelas da residência e nos retrovisores da motocicleta.